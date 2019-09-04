В столице Казахстана откроют новый индустриальный парк

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана городе Нур-Султане планируют открыть второй индустриальный парк, сообщает в среду Trend со ссылкой на репортаж новостного канала Kazakh TV.

Как отмечается в репортаже, территория созданного ранее индустриального парка почти заполнена. На территории нового индустриального парка разместят предприятия, действующие в сфере автомобильной, пищевой, фармацевтической промышленности, а также компании, действующие в области строительства, IT-технологий и научных исследований.

«Мы планируем расширять 26 видов деятельности, и к нам обращаются для реализации проектов различного характера. Поэтому нам интересны все проекты, которые могут быть реализованы на территории СЭЗ. Отметим, сегодня в столице действуют две специальные экономические зоны. Первая охватывает административный деловой центр города и действующий индустриальный парк. На площадке второго СЭЗ функционируют девять предприятий», - отметил заместитель председателя правления СЭЗ «Астана Технополис» Мухтар Ибраев.

Зампредседателя также отметил, что все девять участников СЭЗ являются казахстанскими компаниями, но учредителями двух являются компании из США и Китая.

«Дело в том, что данные компании привлекают те или иные технологии на территорию страны и развиваются уже непосредственно в Казахстане», - добавил Ибраев.

Как подчеркивают эксперты, проекты СЭЗ могут быть любых масштабов: от крупных, многомиллиардных, с привлечением зарубежных инвестиций и широким экспортным потенциалом, до небольших, но важных для развития города. По мнению специалистов, главное требование к этим начинаниям, чтобы они были высокотехнологичными и инновационными.

Отметим, впервые об открытии второго индустриального парка в Нур-Султане сообщил аким города Алтай Кульгинов в июле текущего года. По его словам, территория нынешнего Индустриального парка заполнена на 95 процента, в связи с чем для создания новых производств в акимате рассматривают расширение границ СЭЗ и открытие второго Индустриального парка.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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