Казахстан продолжает переговоры с партнерами по модернизации крупнейшего космодрома в мире

БАКУ /Trend/ - Казахстан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжают переговоры по планам модернизации самого крупного в мире космодрома «Байконур», рассказали в четверг Trend в Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Напомним, в июне текущего года Российский фонд прямых инвестиций в партнерстве с ближневосточными инвесторами, АО «Главкосмос Пусковые Услуги» и при поддержке государственной корпорации «Роскосмос» объявил об инвестициях в сумме 87 миллионов долларов в модернизацию инфраструктуры космодрома Байконур.

«Переговоры между сторонами относительно соглашения по модернизации космодрома Байконур продолжаются и пока не завершены... Как только соглашение будет подписано, дополнительная информация будет предоставлена», - рассказали в «Роскосмос».

Отметим, проект включает модернизацию пусковой площадки №1 космодрома («Гагаринский старт») и ее дальнейшую эксплуатацию для запуска ракет-носителей «Союз-2». Вложение инвестиций позволит обновить наземную инфраструктуру космодрома, повысить конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке пусковых услуг и коммерциализировать космические технологии.

Ранее РИА Новости также сообщали, что «Гагаринский старт» на космодроме «Байконур» модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году.

Космодром Байконур — первый, а также крупнейший в мире космодром. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области.

Построен и использовался как первый и основной космодром СССР, вплоть до его распада, после чего космодром из союзной собственности перешёл в ведение Казахстана.

Сейчас комплекс арендуется Россией у Казахстана (договор на период до 2050 года). Стоимость аренды комплекса «Байконур» составляет 115 миллионов долларов в год.

Официальный курс на третье сентября составляет 388.18 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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