Состоялось очередное заседание Госкомиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа

6 сентября 2019 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Руководитель Госкомиссии Жениш Разаков ознакомил членов комиссии с регламентом работы и повесткой заседания, сообщает пресс-служба правительства.

Члены Госкомиссии приняли решение сформировать две рабочие группы по изучению причин и условий возникновения событий в селе Кой-Таш, по изучению событий, произошедших 7-8 августа.

Кроме того, в ходе заседания комиссия заслушала информацию Министерства внутренних дел КР.

На следующем заседании будет заслушана информация председателя Государственного комитета национальной безопасности КР Орозбека Опумбаева, министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, полномочного представителя правительства в Чуйской области Алтынбека Намазалиева.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане разрабатывается Кодекс о местном самоуправлении
Бизнес 11:21
Корейские эксперты намерены сотрудничать с эпидемиологической службой Кыргызстана
Бизнес 10:28
Власти Кыргызстана расследуют причины беспорядков при задержании экс-президента Атамбаева
Кыргызстан 09:06
Четыре пятых импорта угля в Узбекистан приходится на долю Кыргызстана
Бизнес 5 сентября 17:55
Посол Кыргызстана и глава Минздрава Турции обсудили вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения
Кыргызстан 5 сентября 10:04
Определена лидирующая страна-член ЕАЭС по росту цен на промышленную продукцию
Финансы 4 сентября 14:56
Лента новостей
В Турции незначительно выросло использование природного газа в производстве электроэнергии
Турция 12:26
В Азербайджане пройдут экзамены в порядке экстерната
Общество 12:24
Азербайджанская страховая компания сократила чистую прибыль
Финансы 12:21
Бакинская макаронная фабрика огласила объемы экспорта в соседнюю страну
Бизнес 12:15
В Казахстане начался сбор первых образов высокоурожайной сахарной свеклы
Бизнес 12:06
В Центре Гейдара Алиева прошел гала-вечер фильма "Жара" с участием звезд (ФОТО)
Общество 12:05
Число дней проведения фестиваля "ЖАРА" увеличено
Культура 12:03
Расположенная в Баку макаронная фабрика огласила объемы производства
Бизнес 11:59
«Узтрансгаз» завершит реконструкцию 93 км газопроводов до ноября 2019 года
Энергетика 11:52