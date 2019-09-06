Состоялось очередное заседание Госкомиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа

БАКУ/Trend/-Состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Руководитель Госкомиссии Жениш Разаков ознакомил членов комиссии с регламентом работы и повесткой заседания, сообщает пресс-служба правительства.

Члены Госкомиссии приняли решение сформировать две рабочие группы по изучению причин и условий возникновения событий в селе Кой-Таш, по изучению событий, произошедших 7-8 августа.

Кроме того, в ходе заседания комиссия заслушала информацию Министерства внутренних дел КР.

На следующем заседании будет заслушана информация председателя Государственного комитета национальной безопасности КР Орозбека Опумбаева, министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, полномочного представителя правительства в Чуйской области Алтынбека Намазалиева.

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