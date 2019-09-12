Среднемесячная номинальная зарплата в Азербайджане за семь месяцев выросла на 8,4 %

БАКУ/Trend/ - По состоянию на первое августа 2019 года количество наемных работников в экономике Азербайджан превысило 1,6 миллиона человека, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6 процента. Из них 902,4 тысячи были заняты в государственном, а 711,4 тысячи – частном секторе, сообщает, Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Из общего количества трудоустроенных 20,5 процента заняты сфере образования, 18 процентов - в торговле, 13,2 процента - в промышленности, 8,3 процента - в области здравоохранения и социальных услуг, 4,6 процента — транспорта и складского дела, 6,9 процента — государственного управления и обороны, 7,5 процента – строительства.

Также, 3,4 процента работающих заняты профессиональной, научной и технической деятельностью, 3,3 процента - в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйств, 1,7 процента – финансов и страхования, а 12,6 процента – в других отраслях экономики.

В январе-июле 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата в стране выросла на 8,4 процента, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составила 587,7 маната. Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в сфере добывающей промышленности, финансов и страхования, профессиональной, научно-технической, информационно-коммуникационной деятельности, строительном секторе, а также в сфере транспорта и складского дела.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.