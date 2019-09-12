В Азербайджане отобраны пчеловоды для участия в ярмарке меда (ФОТО)

12 сентября 2019 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Продолжается работа по подготовке к 20-й республиканской ярмарке продукции пчеловодства, организованной ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства, Агентством пищевой безопасности и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, сегодня рабочая группа, состоящая из представителей ОАО и Ассоциации, рассмотрела обращения в связи с участием в ярмарке.

Отметим, что впервые регистрация проводилась в онлайн-режиме. В целом были рассмотрены обращения 485 пчеловодов, из которых 300 было отобрано для участия в ярмарке.

Согласно правилам, для участия в ярмарке владелец хозяйства должен иметь не менее 20 пчелиных семейств. Во время отбора были учтены обращения фермеров по субсидированию, соблюдение ими правил участия на предыдущих ярмарках, допущение негативных фактов, а также соответствие их продукции нормам качества и безопасности.

Уведомления и дополнительную информацию производителям, участие которых будет утверждено, вышлют адресатам в виде СМС-сообщений. Прием образцов меда пройдет с 12 по 24 сентября на складе ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» по адресу “ Ходжасанская дорога” 57 (ТЦ “Мейвели”).

Напомним, что каждый фермер может привезти на ярмарку до 400 килограммов меда и пчелиные соты с медом - по одной единице на улей (до 30).

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Азербайджане отобраны пчеловоды для участия в ярмарке меда (ФОТО)
  • В Азербайджане отобраны пчеловоды для участия в ярмарке меда (ФОТО)
  • В Азербайджане отобраны пчеловоды для участия в ярмарке меда (ФОТО)
  • В Азербайджане отобраны пчеловоды для участия в ярмарке меда (ФОТО)
Новости по теме
Азербайджан начал экспортировать кукурузу (Эксклюзив)
Экономика 14:34
Качество меда на ярмарке в Баку будет проверять Агентство пищевой безопасности (ФОТО)
Общество 11 сентября 18:32
Впервые на ярмарке в Баку будет налажена продажа меда со штрих-кодом на упаковке
Бизнес 11 сентября 14:26
В Баку пройдет очередная ярмарка меда (ФОТО)
Экономика 6 сентября 19:42
В Азербайджане увеличилось производство пшена и ячменя - министр
Экономика 6 сентября 17:54
В Азербайджане министерство объявило прием по более чем 200 вакантным местам
Общество 6 сентября 10:35
Лента новостей
Кабмин Азербайджана утвердил новые требования, связанные с автоаптечкой и огнетушителем
Общество 20:38
Кредит голландского банка Узбекистану поможет сокращению социального неравенства (Эксклюзив)
Финансы 20:32
Казахстан и Иордания рассматривают перспективы безвизового режима
Бизнес 20:18
Открылось прямое авиасообщение между Грузией и Эстонией
Туризм 20:11
Узбекистан решил вступить в Тюркский совет — МИД Турции
Узбекистан 20:09
В Казахстане запущен цех по производству овощей в вакуумной упаковке
Бизнес 19:51
Снижение ставки НДС в Узбекистане сократит поступления в госбюджет на $1 млрд
Бизнес 19:50
Пассажирские перевозки в аэропортах Грузии сократились на 11%
Туризм 19:44
Доля сделок в сфере ипотеки сократилась в Грузии
Финансы 19:43