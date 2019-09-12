В Азербайджане отобраны пчеловоды для участия в ярмарке меда (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Продолжается работа по подготовке к 20-й республиканской ярмарке продукции пчеловодства, организованной ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства, Агентством пищевой безопасности и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, сегодня рабочая группа, состоящая из представителей ОАО и Ассоциации, рассмотрела обращения в связи с участием в ярмарке.

Отметим, что впервые регистрация проводилась в онлайн-режиме. В целом были рассмотрены обращения 485 пчеловодов, из которых 300 было отобрано для участия в ярмарке.

Согласно правилам, для участия в ярмарке владелец хозяйства должен иметь не менее 20 пчелиных семейств. Во время отбора были учтены обращения фермеров по субсидированию, соблюдение ими правил участия на предыдущих ярмарках, допущение негативных фактов, а также соответствие их продукции нормам качества и безопасности.

Уведомления и дополнительную информацию производителям, участие которых будет утверждено, вышлют адресатам в виде СМС-сообщений. Прием образцов меда пройдет с 12 по 24 сентября на складе ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» по адресу “ Ходжасанская дорога” 57 (ТЦ “Мейвели”).

Напомним, что каждый фермер может привезти на ярмарку до 400 килограммов меда и пчелиные соты с медом - по одной единице на улей (до 30).

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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