В Баку осуществляется продажа продуктов под брендом «Из села в город» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения населения города качественной сельскохозяйственной продукцией в Баку осуществляется продажа продуктов под брендом «Из села в город», организованная ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Несмотря на агрессивное наступление крупных торговых сетей оставляет все меньше места на рынке, на такие торговые площадки, как «Из села в город» это не распространяется. Кроме реализации продуктов в специальных маркетах, продажа также проходит каждую субботу и воскресенье и на ярмарке, расположенной на пересечении проспекта Гусейна Джавида и улицы Сейфеддина Даглы, около 225-ой школы. В ярмарке принимают участие фермеры из различных районов Азербайджана.

Фермер Мамедов Азер: «Я из деревни Хошбулаг Дашкесанского района. Продаю сыр собственного производства. Доволен продажей, покупателей много».

«Вы не поверите, я уже с утра продал чуть ли не тонну помидоров», - говорит Эльдаров Орудж из Губы.

«Я продаю здесь свой мёд, довольна участием в ярмарке. Хотелось, чтобы она была и в будние дни, чтобы больше продать»,- говорит Наргиля ханум из Астары.

Микаилов Вугар из Геранбоя продаёт мёд, у него своя пасека: «Мёд продаётся плохо, все недовольны ценой, хотя мёд чистый, он проходит проверку. Хотелось, чтобы ярмарка функционировала и в будние дни, два дня для меня недостаточно».

А вот мнение покупателей, супругов Татьяны и Рашада Бабаевых: «Мы живём недалеко, приходим сюда каждую субботу и воскресенье. Ценами и обслуживанием очень довольны. Всё свежее. Сегодня в первый раз купили здесь курицу, если понравится завтра придём ещё».

Нарбекова Аделя: «Очень довольна. Здесь рядом ни одного рынка, а в супермаркетах всё очень дорого. Хотелось, чтобы ярмарка работала и в будни».

Макарова Татьяна: «Вы не представляете, как мы рады этой ярмарке. С нетерпением ждём выходных. Рядом только дорогие супермаркеты. Очень просим, чтобы ярмарка работала каждый день, потому что в будние дни , в отсутствие ярмарки, супермаркеты намеренно повышают цены, а мы просто вынуждены в них отовариться».

Азиз Фаик из Южного Азербайджана: «Изобилием и свежестью здешней продукции, их невысокими ценами довольны все, и мы, в том числе. К тому же, продавцы не обвешивают».

Отметим, что ярмарка «Из села в город» предоставляет большой выбор сельскохозяйственной продукции. Покупателей много, и продавцы довольны продажей. Приобрести пришедшийся по вкусу товар можно по ценам производителей, которые отличаются от цен на городских рынках.

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