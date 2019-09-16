“AzerTelecom” поддерживает “Caspian Energy Forum Baku-2019” в качестве партнера

16 сентября 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend /-Компания “AzerTelecom” - магистральный интернет-провайдер, соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью оказывает партнерскую поддержку “9 Международному Caspian Energy Forum Baku-2019”, которое состоится в Баку 19 сентября, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Генеральный директор компании “AzerTelecom” Фуад Аллахвердиев заявил, что компания долгие годы поддерживает “Caspian European Club”, имеет тесные связи с этой организацией: «Мы рады быть партнерами проводимого в девятый “Международного Caspian Energy Forum Baku-2019”. Форум соберет вместе многочисленных представителей государственного и частного сектора, а также международных и региональных организаций. Мы уверены, что форум внесет вклад в проведение плодотворного обмена мнениями и обсуждений по самым различным областям, а также налаживанию деловых связей» - отметил Ф.Аллахвердиев.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор “Caspian European Club” Тельман Алиев отметил, что у “Caspian European Club” уже долгое время существуют плодотворное сотрудничество с компанией “AzerTelecom”, одной из передовых компаний в развивающемся телекоммуникационном секторе страны, и эти связи устойчиво развиваются. Компания активно участвует в самых различных мероприятиях, проводимых “Caspian European Club”, внося свой вклад в это сотрудничество.

Форум посвящен 25-летнему юбилею подписания «Контракта века» и 20-летнему юбилею деятельности журнала “Caspian Energy.” В работе форума будут участвовать более 1500 делегатов из 50 стран.

Первая сессия будет посвящена темам развития нефтегазового сектора и промышленности, осуществлению инфраструктурных проектов в Азербайджане. На второй сессии будет затронут вопрос развития финансового сектора, подробно обсуждены возможности инвестирования в Азербайджане. На второй сессии главное внимание будет уделено развитию малого и среднего бизнеса. На третьей - будет представлен обширный отчет об успешном осуществлении проектов в сфере ИКТ, развитии агропромышленного комплекса и туристической индустрии в Азербайджане.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана.

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