В Казахстане создадут информационный центр NASA

БАКУ /Trend/ - В Казахстане откроют центральноазиатский региональный информационный центр NASA, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Об этом стало известно на первой международной конференции «Наблюдение за изменениями земли и водно-энергетическая и продовольственная безопасность и устойчивое развитие в Центральной Азии и Кавказе», которая проходит в столице Казахстана городе Нур-Султане.

Цель конференции - обмен передовым опытом по использованию результатов космической деятельности для решения практических задач отраслей экономики.

«Созданная Казахстаном космическая группировка позволила самостоятельно проводить космический мониторинг в отраслях экономики на специализированных геосервисах для государственных и местных исполнительных органов. В свою очередь космический мониторинг дает возможность независимо и оперативно получать доступ к данным дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для решения задач в области сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии и природопользования, землепользования, геодезии, картографии, обороны, национальной безопасности и других сферах», – сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

Для еще более качественного проведения анализа данных ДЗЗ и решения прикладных задач ученые NASA предложили продолжить эту работу совместно.

Крис Джастис, руководитель программы GEOGLAM NASA, высоко оценивший работу казахстанских специалистов по ДЗЗ, считает необходимым включить результаты космического мониторинга Казахстана в глобальный мониторинг Земли.

«Наша встреча сосредоточена на вопросе создания центральноазиатской сети обмена данными и опытом по реализации международных программ, с участием организаций и университетов. Одним из решений станет открытие в Казахстане центральноазиатского регионального информационного центра NASA», - отметил ученый.

По итогам конференции планируется принятие дорожной карты, которая будет направлена на трансферт технологий и дальнейшую работу с NASA, а также на достижение отечественной отрасли уровня ведущих космических агентств.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.