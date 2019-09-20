В столице Азербайджана завершается подготовка к ярмарке меда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мед и другая пчеловодческая продукция предпринимателей, подтвердивших участие в 20-й республиканской ярмарке-выставке пчеловодческой продукции, принимаются на складе ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» на Ходжагасанской дороге, 57 (рынок «Мейвели»), сообщает в пятницу Trend.

После приёма продукции на склад сотрудники Агентства по пищевой безопасности будут в присутствии производителей отбирать образцы для контроля качества.

Результаты проб, отобранных для анализа, будут доведены до сведения гражданина не позже трех дней, и к продаже будет допущена только продукция соответствующая стандартам безопасности пищевых продуктов. Продукты, признанные по результатам проверки не соответствующими стандартам, не будут допущены к продаже и до конца ярмарки будут храниться на складах на фруктовом рынке ОАО «Аграрные закупки и снабжение». Последний день приема продукции 24 сентября.

Ярмарку организует ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при министерстве сельского хозяйства совместно с Ассоциацией пчеловодов Азербайджана с 28 сентября по 18 октября по адресу проспект Фатали хана Хойского, 10 в Наримановском районе (территория Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова). В этот раз она отличается от предыдущих инновационными новшествами.

По этому поводу председатель правления АО Лейла Мамедова сказала, что в этом году впервые регистрация на участие в ярмарке проводилась в режиме онлайн на сайте www.bal.kendden.az с 6 по 11 сентября. «До сегодняшнего дня около 250 пчеловодов сдали свою продукцию на хранение на склады», - добавила она.

По ее словам, еще одно новшество – нанесение штрих-кода на каждый продукт. «По этому коду клиенты, зайдя на вышеуказанный сайт, могут узнать, из какого района привезен мед, и кто его выпустил в продажу», - сказала Мамедова.

Она отметила, что в дни ярмарки будет работать и служба онлайн-заказа, которая бесплатно будет доставлять заказанную продукцию к станциям метро « Гянджик» и «Нариманов», а на другие территории – за плату.

Напомним, что каждый пчеловод может выставить на ярмарку максимум 400 кг мёда и 30 рамок-сот. Участие в ярмарке платное и стоит 150 манатов. Эта сумма включает в себя предоставление площадки, оборудования для продажи, рекламу, логистику и складирование, а также другие услуги.

Отметим, что в день открытия выставки, в субботу и воскресенье будут организованы развлекательные программы и концерты, а также дегустация пчеловодческой продукции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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