ICAO отметил успехи Азербайджана в области гражданской авиации (ФОТО)

3 октября 2019 15:22 (UTC+04:00)

Президиум Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО) отметил наградой Гражданскую авиацию Азербайджана за высокие достижения в области контроля авиационной безопасностью.

Почетный сертификат был вручен в рамках Всемирного форума, посвященному 75-летию ICAO и юбилейной 40-й сессии Ассамблеи ICAO, которая прошла в Монреале (Канада). Делегацию Азербайджана возглавил директор Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов.

В работе Ассамблеи приняли участие 184 страны, входящие в состав ИКАО, а также 70 международных организаций, объединив в общей сложности свыше 2600 участников.

«За последние годы, благодаря заботе и вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева гражданская авиация Азербайджана смогла достичь очень больших успехов. Хочу особо отметить, что авиационная безопасность была и остается для нас первоочередным приоритетом. Такие почетные награды со стороны ICAO являются очередным подтверждением этих успехов», - сказал Президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Награды, учрежденные Советом ICAO в рамках нашей инициативы «Ни одна страна не остается без внимания» (No Country Left Behind) призваны еще больше акцентировать внимание на странах, которые делают нашу единую глобальную авиационную сеть более безопасной» - отметил Президент ICAO Олумуива Бенард Алиу.

ICAO – специализированное учреждение ООН, основанное в 1944 году и устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Азербайджан является членом ICAO с 1992 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • ICAO отметил успехи Азербайджана в области гражданской авиации (ФОТО)
  • ICAO отметил успехи Азербайджана в области гражданской авиации (ФОТО)
  • ICAO отметил успехи Азербайджана в области гражданской авиации (ФОТО)
  • ICAO отметил успехи Азербайджана в области гражданской авиации (ФОТО)
Новости по теме
Туркменистан присоединился к международным протоколам ИКАО
Туркменистан 26 июня 09:30
Академик Ариф Пашаев олицетворяет авиацию и время – директор Института ИКАО
Политика 15 февраля 01:52
В Баку проходит первое совещание Европейской рабочей группы по охране окружающей среды ИКАО
Бизнес 4 декабря 2018 19:36
Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции ICAO
Бизнес 15 декабря 2017 15:32
В Баку проходит совещание Европейской региональной экспертной группы по безопасности полетов ICAO (ФОТО)
Бизнес 5 октября 2017 11:30
Туркменистан следует стандартам международной организации гражданской авиации
Туркменистан 7 сентября 2017 11:51
Лента новостей
В регионе Азербайджана откроется малое швейное предприятие
Бизнес 16:21
Иран сократил производство автозапчастей
Бизнес 16:19
Министерство: Новый фонд обеспечит систематическую материально-техническую поддержку мерам по охране труда
Общество 16:14
В Азербайджане на 1 октября было выдано 27 тысяч ипотечных кредитов
Финансы 16:13
Узбекско-китайское СП закупает запчасти для газогенераторов путем тендера
Тендеры 16:04
Азербайджанская компания завершает разработку новой модели хлебопекарного оборудования
Бизнес 16:03
Министр: Большинство кадров для "Бакинского метрополитена" подготовил Университет архитектуры и строительства
Общество 16:01
В 2019 году Гран-при F-1 Азербайджана наблюдали 90,2 млн телезрителей
Общество 15:59
В Иране подорожало 18 валют
Финансы 15:56