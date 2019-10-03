ICAO отметил успехи Азербайджана в области гражданской авиации (ФОТО)

Президиум Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО) отметил наградой Гражданскую авиацию Азербайджана за высокие достижения в области контроля авиационной безопасностью.

Почетный сертификат был вручен в рамках Всемирного форума, посвященному 75-летию ICAO и юбилейной 40-й сессии Ассамблеи ICAO, которая прошла в Монреале (Канада). Делегацию Азербайджана возглавил директор Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов.

В работе Ассамблеи приняли участие 184 страны, входящие в состав ИКАО, а также 70 международных организаций, объединив в общей сложности свыше 2600 участников.

«За последние годы, благодаря заботе и вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева гражданская авиация Азербайджана смогла достичь очень больших успехов. Хочу особо отметить, что авиационная безопасность была и остается для нас первоочередным приоритетом. Такие почетные награды со стороны ICAO являются очередным подтверждением этих успехов», - сказал Президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Награды, учрежденные Советом ICAO в рамках нашей инициативы «Ни одна страна не остается без внимания» (No Country Left Behind) призваны еще больше акцентировать внимание на странах, которые делают нашу единую глобальную авиационную сеть более безопасной» - отметил Президент ICAO Олумуива Бенард Алиу.

ICAO – специализированное учреждение ООН, основанное в 1944 году и устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Азербайджан является членом ICAO с 1992 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.