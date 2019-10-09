AzerGold и INNOLAND определили команды для участия в программе акселерации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе отбора стартап-команд в совместную программу акселерации, организованном в Центре инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана совместно с ЗАО “AzerGold”, определились команды, получившие возможность участвовать в программе акселерации и реализации представленных проектов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу AzerGold, восемь стартап-команд, зарегистрировавшихся для участия в программе, представили прототипы своих инновационных проектов. Члены жюри, состоящие из руководителей соответствующих отделов ЗАО “AzerGold” и INNOLAND, оценили стартап-проекты по таким критериям, как оптимизация производственных процессов, развитие потенциальных специальностей, использование передовых технологий и решений.

Команды “Join B2B”, “Buqelemun”, “Təmiz hava”, “Bioqaz” и “Kitablı”, по итогам оценки, набравшие наибольшее количество баллов, получили возможность участвовать в программе акселерации и реализации представленных проектов. В течение следующих трех месяцев в рамках программы стартаперы будут участвовать в различных тренингах и выполнять определенные задания. Кроме того, руководители соответствующих отделов ЗАО “AzerGold” в качестве менторов будут поддерживать и направлять стартаперов в течение всей программы.

Команды, успешно завершившие программу акселерации, наряду с возможностью прямого сотрудничества с ЗАО “AzerGold”, также получат шанс участвовать в программе “Startup Turkey”, которая состоится в Турции в 2020 году.

Отметим, что основной целью программы акселерации, реализуемой в рамках подписанного в июле текущего года соглашения между ЗАО “AzerGold” и Центром инкубации и акселерации INNOLAND, является стимулирование инновационных идей, объединение революционных стартапов в едином пространстве.

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