Поддержка успешного будущего от Expressbank

Expressbank, регулярно реализующий различные проекты для всестороннего развития, просвещения и мотивации молодого поколения, 19 октября организовал встречу в Центре Службы “ASAN” № 5 для членов Молодёжной Организации «Добровольцы ASAN» и школы волонтёрства «ASAN».

На мероприятии около 100 участникам встречи были вручены книги с автографом бизнес-коуча, автора изданий о развития деловых навыков Надира Адильмана, а также подарочные купоны для приобретения карты Expresso.

Писатель Надир Адильман рассказал об основных направлениях своего творчества, интересных моментах и художественных особенностях своих произведений. Также на данном мероприятии сотрудник Expressbank тренер Сулейман Халилов, руководитель департамента информационной безопасности, провел небольшой образовательный тренинг на тему цифровых информационных технологий и ответил на вопросы молодежи.

С интересными моментами мероприятия возможно ознакомиться по линку http://bit.ly/2W3sUCa

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