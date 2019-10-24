Александр Охрименко: Показатели в рейтинге Doing Business 2020 базируются на грамотной политике руководства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Показатели в рейтинге Doing Business 2020 являются наглядным итогом грамотной политики руководства Азербайджана, заявил Trend известный украинский экономист, эксперт Александр Охрименко.

По словам эксперта, этому, в том числе способствовало принятие и реализация стратегических дорожных карт по развитию экономики.

«Основы этого успеха были заложены, в период, когда страна начала активно развивать ненефтяной сектор. До недавних пор темпы роста ненефтяного сектора значительно опережали темпы роста валового внутреннего и валового национального продукта, но успешное исполнение стратегических дорожных карт по развитию экономики позитивно отразилось на развитии отдельных отраслей экономики страны», - сказал Охрименко.

По словам украинского экономиста, Азербайджан является лидирующей страной на Южном Кавказе по своим экономическим показателям, и занимает лидирующую позицию позиций среди постсоветских стран.

«Многие страны сегодня ориентируются на экономическую модель Азербайджана, и это очень весомый фактор. На мой взгляд, продолжение экономических реформ в стране является основным стимулом для развития национальной экономики Азербайджана. Это показатель того, что экономическая модель Азербайджана опирается опирающаяся на фундаментальные знания и видение», - сказал украинский аналитик.

По его оценкам, своевременные экономические реформы значительно смягчили воздействие внешних вызовов и их влияние на макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране.

Отметим, что Азербайджан занял 34 место в списке из 190 стран в рейтинге Doing Business 2020, опубликованном Всемирным Банком (ВБ).

Согласно отчету ВБ, Азербайджан улучшил показатели по следующим категориям: регистрация собственности, получение кредита, защита миноритарных инвесторов и обеспечение исполнения контрактов.

«Азербайджан упростил регистрацию собственности и сделал ее прозрачнее путем увеличение охвата кадастров и оцифровке кадастровых планов. Азербайджан также усложнил передачу имущества, сделав обязательным внесение средств на депозитный счет нотариуса», - говорится в сообщении банка, касательно регистрации собственности в Азербайджане.

В свою очередь, в плане получения кредита, ВБ отмечает, что Азербайджан усилил доступ к кредитам, объединив непосессорные обеспечительные интересы в одну категорию движимых активов без каких-либо ограничений на использование запасов, включая будущие активы, автоматически распространяющиеся на продукты, поступления и замены первоначального обеспечения.

ВБ добавляет, что в Азербайджане также разрешено общее описание долгов и обязательств, а также внесудебная защита интересов безопасности.

Сообщается также, что Азербайджан усилил защиту миноритарных инвесторов, возложив ответственность на директоров за несправедливые сделки со связанными сторонами.

В свою очередь, в плане обеспечения исполнения контрактов, Азербайджан упростил данный фактор, внедрив электронную систему, которая позволяет истцам подавать первоначальную жалобу в электронном виде, и приняв сводный закон о добровольном посредничестве.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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