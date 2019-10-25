Премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан

БАКУ/Trend/ - По приглашению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян с 1 по 2 ноября посетит Узбекистан с визитом, сообщает Trend со ссылкой на китайские СМИ.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в пятницу.

Ли Кэцян будет присутствовать на 18-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Узбекистана Ташкенте.

Затем премьер Китая отправится в Таиланд, по приглашению премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи для присутствия на 22-й встрече руководителей АСЕАН на 14-м Восточноазиатском саммите (ВАС) в столице Таиланда Бангкок.

Его визит в эти страны продлится до 5 ноября.

Автор: Фахри Вакилов. Редактор Юсиф Агаев

Твиттер:@vakilovfaxri

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