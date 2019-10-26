Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)

26 октября 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с локомотивом Prima M4 французской компании Alstom, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

До этого в пассажироперевозках Азербайджана использовались грузовые локомотивы, произведенные в 70-х годах прошлого века. Локомотив Prima M4 позволяет развивать скорость до 160 км/ч.

Отметим, что согласно договору от 12 мая 2014 года между французской Alstom Transportation S.A. и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", последняя планирует закупить 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться в грузовых, а 10 – в пассажирских перевозках.

В Азербайджан уже доставлено 10 пассажирских локомотивов Prima M4 (AZ4A) и восемь единиц грузовых локомотивов. До конца этого года в эксплуатацию будет принято еще восемь пассажирских локомотивов французской компании, которые будут прицеплены к другим пассажирским поездам.

(Автор Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
  • Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
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