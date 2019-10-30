Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили региональные вопросы

30 октября 2019 17:00 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обменялись сегодня по телефону мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службы президента Узбекистана.

Собеседники обсудили также перспективы развития многоплановых двухсторонних отношений.

Было подчеркнуто, что испытанные временем крепкие узы дружбы и добрососедства являются прочной основой для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном, прежде всего в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и других отраслях, говорится в сообщении.

Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Узбекистаном и Туркменистаном в целях устойчивого развития и процветания всего региона Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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