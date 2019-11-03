Туркменистан и Узбекистан готовы наращивать деловое партнерство

3 ноября 2019 11:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

В ходе встречи было подчеркнуто, что имеется большой потенциал для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях экономики.

Были рассмотрены вопросы региональной повестки, в том числе в контексте предстоящих мероприятий на высшем уровне в двустороннем и многостороннем форматах.

Глава Узбекистана отметил налаженный открытый и доверительный диалог на высшем уровне, который вывел узбекско-туркменские отношения стратегического партнерства на новый уровень, говорится в сообщении.

Делегация Туркменистана принимала участие в заседании совета глав правительств государств-членов ШОС (Шанхайской Организации Сотрудничества).

Отметим, что общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2018 году до 274 миллионов долларов США с 159 миллионов долларов США в 2017 году.

Примечательно, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, реализованный в 2009 году.

Ашгабад готов активизировать сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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