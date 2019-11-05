Поддержка студентов от Expressbank

5 ноября 2019 10:26 (UTC+04:00)

Реализация проектов, направленных на просвещение, уже вошла в традицию для Expressbank. Развитие и мотивация юного поколения к дальнейшей деятельности являются одними из основных принципов корпоративной социальной ответственности Банка. Именно потому 1 ноября в Бакинском Книжном Центре Expressbank провёл очередное мероприятие под названием «Поддержка успешного будущего» для молодых участников Студенческой Волонтерской Программы.

На мероприятии, в котором принимали участие студенты Государственного Экономического университета, а также студенты других учебных заведений экономического направления , выступил Надир Адильман - заместитель председателя правления Агентства по Развитию Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики, автор книг, пропагандирующих молодежную деятельность и раскрывающих секреты развития бизнеса. В ходе беседы писатель также уделил время ответам на вопросы студентов.

Более 100 участников встречи стали обладателями подарочных купонов на приобретение бесплатной дебетовой карты Expresso и книг Надира Адильмана с автографом, а также получили исчерпывающую информацию о преимуществах безналичных платежей.

С подробностями мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=y9B1AV3z7hM

Expressbank предоставляет широкий ассортимент банковских продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране. Дополнительную информацию об услугах Банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, на официальном сайте www.expressbank.az и на страницах Банка в социальных сетях.

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  • Поддержка студентов от Expressbank
  • Поддержка студентов от Expressbank
  • Поддержка студентов от Expressbank
  • Поддержка студентов от Expressbank
  • Поддержка студентов от Expressbank
  • Поддержка студентов от Expressbank
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