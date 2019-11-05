Грузовой поезд, следующий по ж/д БТК, прибывает в Анкару

5 ноября 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра в Турции состоится мероприятие, связанное со встречей грузового поезда "China Railway Express", который направляется в Европу по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказали Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В мероприятии, которое состоится на железнодорожном вокзале Анкара-Гары, примет участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахид Турхан.

Поезд "China Railway Express", который прибыл из Китая, уже находится на территории Турции, и вскоре направится в Прагу (Чехия) через турецкий тоннель Мармарай.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе эксплуатации железной дороги объем грузоперевозок ожидается на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а количество перевозок пассажиров - до одного миллиона человек.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @kamala_mammadli

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