Азербайджан наладит сотрудничество с Литвой в рамках программы TRACECA

БАКУ/Trend/ - Литва для нас очень перспективная страна, потому что она имеет один из важных портов в Балтийском море – Клайпедский порт, который является достаточно важным объектом на Балтике, на котором осуществляются крупные грузовые, паромные перевозки. Об этом сообщил Trend национальный секретарь Азербайджана в TRACECA, эксперт в области транспорта и логистики Акиф Мустафаев, комментируя вопрос о предложении Литвой Азербайджану партнерства в грузоперевозочной цепочке Европа-Китай через транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).

Мустафаев отметил, что Литва имеет выходы в страны Средней Азии и Китай несколькими путями – через коридор "Север-Юг", посредством транспортного коридора "Баку-Тбилиси-Карс", а также через Черное море, с выходом через Грузию и Азербайджан на Каспийское море.

"Недавно Бакинский морской порт заключил соглашение о сотрудничестве с румынским портом Констанца", - напомнил Мустафаев.

Эксперт подчеркнул, что в будущем в рамках TRACECA вполне возможно сотрудничество морского торгового порта Баку(Алят) с Клайпедским портом в Литве.

"Мы имеем возможность сотрудничать в ближайшем будущем по маршруту Viking Train (железнодорожный проект, связывающий сеть морских контейнерных линий Балтийского и Черного, Средиземного и Каспийского морей). Сотрудничество с Азербайджаном даст Литве широкие возможности в свете увеличения загрузки своего порта и перевозок в направлении Азии и обратно", - подытожил Акиф Мустафаев.

Отметим, что TRACECA - программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора "Европа — Кавказ — Азия". В организационном плане TRACECA представляет собой межправительственную комиссию.

Программа TRACECA была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации при участии Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вскоре к программе присоединились Молдавия, Монголия и Украина; в 2000 году — Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году — Иран.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @AnSav_2105

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