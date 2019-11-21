В Казахстане обсуждается проект развития города Алматы

БАКУ/Trend/ - В Казахстане на публичное обсуждение вынесен новый проект «Стратегии развития города Алматы до 2050 года», сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Отмечается, что проект был вынесен на обсуждение акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым.
Стратегия развития города до 2050 года включает семь стратегических приоритетов:
- Город без окраин.
- «Умный» город.
- Город равных возможностей.
- Безопасный город.
- Зеленый город.
- Глобальный деловой центр.
- Культурный, креативный город.
Сагинтаев провел ряд встреч с экспертным сообществом Алматы, которое также внесло свои пожелания и отметило ряд проблемных вопросов.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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