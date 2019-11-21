В Казахстане обсуждается проект развития города Алматы

БАКУ/Trend/ - В Казахстане на публичное обсуждение вынесен новый проект «Стратегии развития города Алматы до 2050 года», сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Отмечается, что проект был вынесен на обсуждение акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым.

Стратегия развития города до 2050 года включает семь стратегических приоритетов:

- Город без окраин.

- «Умный» город.

- Город равных возможностей.

- Безопасный город.

- Зеленый город.

- Глобальный деловой центр.

- Культурный, креативный город.

Сагинтаев провел ряд встреч с экспертным сообществом Алматы, которое также внесло свои пожелания и отметило ряд проблемных вопросов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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