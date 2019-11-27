Азербайджан впервые закупит поезда Stadler FLIRT

27 ноября 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Швейцарская компания Stadler впервые продаст свои поезда FLIRT (семейство пассажирских электро- и дизель-поездов) Азербайджану, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, "Азербайджанские железные дороги" и Stadler подписали контракт стоимостью 115 миллионов евро на поставку десяти поездов FLIRT.

Четыре поезда будут оснащены дизель-электрическим приводом (DMU), а шесть - будут управляться посредством электрической тяги (EMU), из них три будут использоваться для межрегиональных перевозок и три - в качестве региональных поездов для пригородного транспорта.

Отметим, что Stadler является международной компанией по производству железнодорожных транспортных средств, со штаб-квартирой в Буснанге на востоке Швейцарии.

Stadler предлагает широкий ассортимент продукции в сегментах тяжелого и городского транспорта: высокоскоростные поезда, междугородные поезда, региональные и пригородные тяжеловесные поезда, подземные поезда, трамвайные поезда и трамваи.

Stadler также производит магистральные локомотивы, маневровые локомотивы и пассажирские вагоны, в том числе самый мощный дизель-электрический локомотив в Европе.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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