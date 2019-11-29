Азербайджан с начала года инвестировал в Германию свыше $3 млн

БАКУ /Trend/ - За первые девять месяцев текущего года Азербайджан инвестировал в ненефтяной сектор Германии порядка 3,1 миллиона долларов

Об этом на заседании по случаю 10-летия германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана сказал Председатель правления Агенства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, сообщает в пятницу Trend с мероприятия.

За январь-сентябрь в экономику Азербайджана со стороны Германии, по словам Мамедова было инвестировано 626 миллионов долларов, 96 процентов из которых вложены в ненефтяной сектор.

Также за отчётный период экспорт и импорт в товарообороте с Германией составили 512 и 700 миллионов долларов соответственно.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.