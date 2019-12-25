Эльхан Микаилов: Агентство пищевой безопасности окажет безвозмездную поддержку экспортерам

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское агентство пищевой безопасности (АПБ), безвозмездно окажет поддержку экспортерам. Об этом сказал в интервью журналистам советник председателя АПБ Эльхан Микаилов, выступая на встрече с предпринимателями в рамках проекта "поддержки экспортеров", передает Trend с мероприятия.

По словам Микаилова, поддержка будет оказана посредством предоставления консалтинговых услуг, а также грантов и кредитов.

"Мы направим часть расходов на выполнение экспортных требований, используя ресурсы соответствующих государственных структур. Речь идет о программном подходе к объединению ресурсов различных государственных органов в единой концепции по предоставлению предпринимателям всех необходимых компонентов, вплоть до вывода предпринимателей на реальные рынки экспорта" - сказал советник председателя.

По его словам, следующим этапом будет поиском потенциальных покупателей. В этом направлении уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями, в этой сфере также будет оказана необходимая поддержка со стороны агентства.

"Например, с участием предпринимателей будут организованы презентации их продукции на международных выставках, а также будут предоставляться сертификаты, соответствующие международным стандартам", - подытожил Микаилов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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