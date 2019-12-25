В Азербайджане откроются новые частные лаборатории по пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) проводит работу по открытию новых частных лабораторий по пищевой безопасности.

Об этом сказал Trend в среду советник председателя АПБ Эльхан Микаилов.

"В этом году состоялись встречи с предпринимателями по разработке эскизного проекта модельных лабораторий, определению перечня лабораторного оборудования, подготовке руководства по процедурам аккредитации лабораторий", - сказал он.

По его словам, в настоящее время Агентство начало сотрудничать с несколькими частными лабораториями.

"Мы уже получили согласие двух лабораторий на взаимное признание результатов исследований. В этих лабораториях обеспечивается проведение исследований, необходимых для выдачи сертификата на экспортную продукцию", - сказал Микаилов.

Напомним, что сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций в рамках "Проекта поддержки экспортеров" проходит встреча с предпринимателями.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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