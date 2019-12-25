БАКУ /Trend/ - Азербайджан ищет потенциальные рынки для экспорта куриной продукции.

Об этом сказал Trend в среду советник председателя Агентства пищевой безопасности Эльхан Микаилов.

По его словам, с учетом пожеланий предпринимателей были предприняты обращения по поводу экспорта азербайджанской куриной продукции на рынки Кореи и Китая.

“Мы обратились в связи с этим в соответствующую уполномоченную организацию Китая. В то же время на повестке дня переговоры по экспорту ягод на корейский и китайский рынки”, - сказал Микаилов.

Напомним, что сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций в рамках "Проекта поддержки экспортеров" проходит встреча с предпринимателями.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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