С внедрением современных технологий в Азербайджане ожидается рост урожайности хлопчатника

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества с рядом стран в области выращивания хлопчатника под руководством министерства сельского хозяйства и организации образцовых хозяйств с использованием хлопкоперерабатывающих технологий отдельных стран, в стране высажены семена хлопка без волокна на 10 гектарах в Уджарском районе по китайской технологии, на пяти гектарах в Бейлаганском районе - по турецкой технологии, на 7,5 гектарах в Тертерском и Сальянском районах - по греческой технологии.

Как сказали Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, семена без волокна в основном импортируются из Турции, волокнистые же семена — местные, пояснили в министерстве.

В 2019 году на пяти процентах посевных площадей хлопка были использованы волокнистые, а в 95 процентах - безволоконные семена. Местными сортами засеяно 3,4 процента или около 3400 гектаров общей площади, а более 96 процентов — импортными. В основном, это шесть сортов хлопка, импортированных из Турции. 93 процента площадей засеяно ими.

В настоящее время в Уджарском районе сдан в эксплуатацию завод по переработке семян, который оснащен технологиями для получения безволоконных семян хлопка.

На основании обсуждений с производителями хлопка в 2020 году посевная площадь хлопка в стране составит 110 тысяч гектаров. Для этого понадобится около 2200 тонн безволоконных и 500 тонн волокнистых семян хлопка.

С целью оптимизации посевных площадей планируется сев хлопчатника в районах с высоким потенциалом урожайности.

Касаясь деятельности министерства в хлопководстве в ближайшем будущем, в пресс-службе отметили, что министерством планируется реализация ряда мер по развитию хлопководства в Азербайджане. В частности, планируется поэтапное внедрение системы посева хлопчатника, совершенствование оросительных систем на посевных участках, улучшение осведомленности фермеров о стандартах сева, использование высокопродуктивных импортных сортов семян до начала производства местных сортов семян, выращивание в соответствии с местными условиями продуктивных семян хлопчатника и обеспечение страны до 2021 года за счет местного производства на основе спроса на хлопчатник, создание новых перерабатывающих предприятий в стране.

По подсчетам экспертов, развитие хлопководства по цепочке стоимости может придать дополнительную ценность первичному продукту (хлопок-сырец) примерно в три-четыре раза.

В результате реализации упомянутых мер прогнозируется значительный рост урожайности хлопка.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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