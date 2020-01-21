Грузинские компании принимают участие на международной выставке в Берлине

21 января 2020 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На 85-й международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя-2020", которая проходит в Берлине, принимают участие 16 грузинских компаний, сообщает Trend со ссылкой на Facebook страницу министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Данная выставка, посвященная достижениям в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства проводится с 1926 года.

Попасть грузинским компаниям на одну из самых престижных выставок в мире удалось благодаря поддержки государства.

На грузинском стенде в Берлине представлены грузинское вино, чача, мед, лимонад, натуральные соки, чай, сухофрукты.

В рамках выставки, заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Хатиа Цилосани, провела встречи со своими коллегами из Литвы, Эстонии, Беларуси. Главной темой встреч стало продолжение сотрудничества стран в данной сфере, были рассмотрены направления фитосанитарии, ветеринарии и другие вопросы.

На выставке можно увидеть практически весь спектр товаров пищевой индустрии: мясо, колбасные изделия, фрукты, чай, морепродукты, вина, семена, сельскохозяйственное оборудование, теплицы, животноводство, оборудование и приспособления для домашнего хозяйства и так далее.

В рамках выставки проходят распродажи, показы товаров для сельского хозяйства, лесоводства и так далее.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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