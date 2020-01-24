БАКУ/Trend/ - Италия планирует сотрудничество с Узбекистаном в производстве ювелирных изделий, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

Это было обсуждено на мероприятии посвященном Узбекистану, проведенном в рамках всемирной ювелирной выставки «VicenzaOro – 2020», в городе Виченце (Италия).

Мероприятие было организовано Посольством Узбекистана в Риме совместно с Итальянским торговым агентством (ICE), Ассоциацией производителей и экспортеров ювелирного оборудования (AFEMО), Ассоциацией «Узбекзаргарсаноати» и компанией «Marco Polo Consulting».

Сторонами был обсужден и согласован план дальнейшего практического сотрудничества между «Узбекзаргарсаноати» и Ассоциацией AFEMО, а также компанией «Italian Exhibition Group».

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.