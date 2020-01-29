Бакинский текстиль покорит Европу. От производства до экспорта готовой продукции (Интервью)

БАКУ/Trend/ - В последние годы в Азербайджане развитию текстильной отрасли, как одной из приоритетных отраслей легкой промышленности, на уровне государства уделяется пристальное внимание. Как следствие этой политики, данная отрасль демонстрирует стабильное развитие. Параллельно в результате реформ, проведенных в стране под руководством главы государства в различных сферах, в рамках диверсификации национальной экономики и усиления ненефтяного сектора, целенаправленно возрождается традиционная отрасль - хлопководство, что в свою очередь является основой для развития текстильной индустрии.

О том, как развивается текстильная отрасль в Азербайджане, о производственных планах и экспортных возможностях отечественного производителя в интервью Trend рассказала Генеральный директор Бакинской текстильной фабрики, Глава Ассоциации по развитию женского предпринимательства Сакина Бабаева.

О производственном потенциале предприятия

«В 2019 году, Бакинская текстильная фабрика увеличила объемы производства на 40 процентов по сравнению с 2018 годом. На сегодняшний день фабрика реализует ежемесячно текстильную продукцию на сумму 550 – 600 тысяч манатов. В текущем году планируем увеличить этот показатель до 700- 750 тысяч, за счет открытия новых производственных линий, а также расширения ассортимента текстильной продукции. В ближайших планах предприятия - презентовать новую линейку готовой продукции, в том числе, женской, мужской и детской одежды. Ежемесячные объемы женской одежды составляют 30-35 тысяч единиц. Запуск новой линейки увеличит производство до 40-45 тысяч единиц в месяц. Полагаю, что это позитивно отразится и на экспорте готовой одежды за рубеж. В минувшем году мы провели много встреч и переговоров с потенциальными и действующими партнерами, были достигнуты устные и письменные соглашения, связанные с экспортом. Поэтому в этом году планируем значительно увеличить производственные объемы, а также экспортные поставки за пределы страны. На сегодняшний день, предприятие завершило разработку новых видов женского белья, планируем обновить линейку этого вида продукции. Ориентировочно запуск новой линейки ожидается в марте – апреле 2020 года, что несомненно скажется на объеме производства. Продукция будет в основном продаваться за рубеж. В качестве импортеров рассматриваются преимущественно Россия и Саудовская Аравия. Фабрика активно работает, в том числе, и над разработкой новых видов мужской одежды. В минувшем году фабрика увеличила объемы производства мужской одежды на 10 -15 процентов. Планируем удвоить этот показатель в текущем году. Сегодня объем производства мужской одежды составляют до пяти тысяч штук ежемесячно. Работаем над тем, чтобы довести этот показатель до 8-10-ти тысяч единиц. Фабрика реализует ежемесячно текстильную продукцию на сумму 550 – 600 тысяч манатов, а в текущем году планируется довести этот показатель до 700 - 750 тысяч манатов. Помимо этого, планируем внедрить в производство новые модели мужских костюмов, наращиваем объемы производства и экспорта. В первой половине текущего года рассчитываем активизировать экспортные операции за рубеж. В качестве первичных рынков для поставок текстильной продукции нашей фабрики рассматривается Россия и ОАЭ. В эти страны в минувшем году экспортировались различные модели женской, мужской и детской одежды. В настоящее время имеются предложения относительно экспорта от потенциальных клиентов из этих стран. Наряду с этим, предприятие значительно увеличило производство носочной продукции до 18 тысяч пар в месяц. В минувшем году ежемесячные объемы производства не превышали 10 тысяч пар, а в 2017 году этот показатель составлял порядка 5-6 тысяч пар. Фабрика продолжает наращивать объемы производства этого вида текстильной продукции ввиду большого спроса внутри страны и в целях экспорта. В настоящее время к нам поступили предложения, связанные с поставками на рынок России и в арабские страны. В связи с этим, планируем начать экспорт в 2020 году, в течение первых трех - четырех месяцев года. В настоящее время ведем переговоры в этом направлении».

О растущем спросе на трикотажные изделия

«Бакинская текстильная фабрика наращивает экспорт трикотажных изделий. Фабрика предусматривает увеличить объемы производства до 70 тысяч изделий ежемесячно. В настоящее время этот показатель составляет 50 тысяч единиц. При этом в производственном процессе используется свыше 16 тонн трикотажных нитей. Мы планируем увеличить объемы производства трикотажных нитей до 20 тонн, а показатели готовой продукции из трикотажа до 60 -65 тысяч единиц ежемесячно. В текущем году предприятие планирует увеличить объемы экспорта трикотажной продукции в 1,5- 2 раза. Мы нацелены на то, чтобы вывести нашу продукцию на внешние рынки, поэтому будем увеличивать производственные мощности предприятия уже в текущем году. В планах предприятия увеличить также экспортный потенциал. У нас есть предложения по экспорту трикотажа из арабских стран, планируем разработать график поставок в ближайшие два месяца по этому направлению. В настоящее время нам поступили запросы на экспорт женской трикотажной одежды и некоторых видов детской верхней одежды. В связи с этим, планируем приобрести несколько единиц трикотажных кругловязальных машин, стоимостью 100 -110 тысяч евро из Германии. Ориентировочно, оборудование будет установлено на фабрике в октябре текущего года».

Корпоративная одежда – как важный тренд производства

«Бакинская текстильная фабрика планирует увеличить объемы производства корпоративной одежды. В настоящее время объемы производства на этот вид продукции составляют 30-35 тысяч штук. Планируем увеличить данное наименование до 40 тысяч и более единиц. В настоящее время выпускается несколько разновидностей корпоративной одежды, предназначенные для банковских работников, сотрудников SOCAR, министерств и других государственных учреждений. Продукция предусмотрена для реализации на внутреннем рынке. Ранее мы экспортировали некоторые разновидности продукции для корпоративного сектора в Россию, Казахстан и в Афганистан. В последнее время экспорт в эти страны был приостановлен»

Новый корпус - новые рабочие места

«Расширяем производственные мощности предприятия за счет открытия нового корпуса текстильной фабрики, который будет запущен в Бинагадинском районе Баку. Строительство нового трехэтажного корпуса Бакинской текстильной фабрики завершится в феврале этого года. С запуском нового предприятия предполагается открытие 110 новых рабочих мест. Параллельно будут вводиться в строй новые производственные линии. Производственный объект строится за счет собственных средств Бакинской текстильной фабрики. Тем не менее, есть необходимость в государственной поддержке, в целях расширения производственных мощностей, а также географии экспорта текстильной продукции».

Ближайшие планы по экспорту

«Бакинская текстильная фабрика планирует заключить контракт на экспорт текстильной продукции с партнерами в Европе. Ожидаются поставки текстильной продукции предприятия на сумму 160 тысяч манатов. В феврале планируем заключить контракт на поставку женской, мужской и детской одежды в Германию. В настоящее время предприятие наладило сотрудничество с партнерами в этой европейской стране, осуществив несколько поставок в Германию. По сей день Бакинская текстильная фабрика экспортировала в Германию продукцию на более чем девять миллионов манатов. При этом, в минувшем годом экспорт продукции фабрики на данный рынок увеличился на 2,5 миллиона манатов. За отчетный период в Германию поставлялись разные виды женской, мужской и детской одежды. На долю экспорта нижней детской одежды и носочной продукции пришлось свыше 800 тысяч манатов. Рассчитываем увеличить эти показатели экспорта после того как будет заключен контракт с зарубежными партнерами».

Отметим, что в настоящее время на Бакинской текстильной фабрике работает 300 человек и задействовано семь производственных линий.

Предприятие действует с 1939 года, фактически, оно было первым в регионе Южного Кавказа в сфере текстильной промышленности.

Предприятие оснащено новейшим оборудованием и технологиями из Германии и Японии.

На фабрике налажено производство ежедневной одежды, вечерних платьев, корпоративной, детской, спортивной и медицинской одежды, а также спецодежды, школьной формы, и всех видов рабочей одежды и военной формы.

( Автор: Матанат Насибова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.