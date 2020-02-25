Увеличился объем работ крупнейшей грузинской строительной компании «Анаги»

БАКУ/Trend/ - В 2019 году объём работ, выполняемых крупнейшей грузинской строительной компании "Анаги", увеличился по сравнению с 2018 годом, рассказали Trend в компании "Анаги".

Как отметили в компании, с января по сентябрь 2019 года было завершено 85,607 тысяч кубометров железобетоних работ, а объем обработанного грунта составил 454,213 тысячи кубометров.

"На данный момент наша компания работает над проектом Батумского футбольного стадиона четвертой категории, который спроектирован в соответствии с требованиями УЕФА и рассчитан на 20 тысяч зрителей," - рассказали в компании.

Отметим, что строительные работы данного стадиона начались в декабре 2017 года. Согласно проекту, внешняя территория стадиона огорожена металлическим забором и на ней будут расположены здания и сооружения различного назначения, открытый паркинг, скверы, дорожки с облицовкой из бетонных декоративных плиток, дороги и площадки. Упорядоченное и безопасное перемещение людского потока будет осуществляться с помощью защитных барьеров и металлических перил-направляющих.

Кроме этого, по словам источника, осуществляются строительные работы в новом терминале международного аэропорта Кутаиси, в Табори, гостинице и гольф-клубе в Тбилиси, на вилле Амбассадор, Качрети и т.д.

Согласно проекту, здание нового терминала международного аэропорта Кутаиси спланировано по полной каркасной схеме, его железобетонный и металлический несущий каркас должен быть устроен с помощью простых, пластинчатых и стержневых элементов. Подлежит разработке котлован, укрепление откосов которого должно быть выполнено с помощью металлических шпунтов.

Напомним, что строительные работы в Табори, гостинице и гольф-клубе в Тбилиси, начались в октябре 2017 года.

Что касается виллы Амбассадор, Качрети, то комплекс состоит из 26 зданий с 45 квартирами. Строения спланированы по полной каркасной схеме. Фасады облицованы кирпичной плиткой и деревянными деталями.

"В 2018 году годовой финансовый оборот "Анаги" составил 285 миллиона лари. Указание данные в 2019 году не изменились", заявили в компании.

"Анаги" – крупнейшая строительная компания в Грузии. Она была основана в 1989 году и вскоре заняла позицию лидера строительного сектора страны, которую с достоинством сохраняет и теперь.

Основной деятельностью "Анаги" является гражданско-промышленное строительство, и ее активность включает полный спектр услуг этой отрасли. Компания готова предложить заказчику полный пакет услуг – начиная с работ по проектированию и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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