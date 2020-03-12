В Баку выявили склад с контрафактным сливочным маслом (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провели рейд на складе в Бинагадинском районе.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, было установлено, что Ягубов Натиг Шагаим оглу дозировал по 800 грамм и 1 кг растительно-сливочный спред под торговой маркой сливочное Goldenline, импортируемый в страну ООО LV Standart, и под видом сливочного масла Goldenline реализовал в торговой сети.

Также было установлено, что на этикетке продукции не указан ее состав, и что это масло не сливочное, а растительное.

На складе было выявлено 670 килограммов спреда Goldenline, упакованного под видом сливочного масла. Пробы взятые с продукции были отправлены в соответствующие лаборатории Института пищевой безопасности.

В связи с выявленными фактами деятельность склада было приостановлена, и продажа данной продукции была предотвращена.

Расследования в связи с фактом продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)