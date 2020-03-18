В Азербайджане планируется создание новых видов семян

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане начнется процесс создания новых сортов семян, наиболее устойчивых к вирусам, засухе и заболеваниям, сообщили Trend в Государственном семенном фонде (ГСФ).

По информации источника, речь идет о производстве семян "безвирусного" картофеля.

"В ближайшие месяцы планируется начать разработку новых видов семян, которые в определенной степени могут способствовать снижению зависимости местного рынка от импорта, и вместе с тем обеспечат здоровую семенную базу внутри страны. Ориентировочно планируется начать работу в этом направлении в ближайшие месяц- полтора", - сказали в Фонде.

Там же отметили, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими российскими институтами и организациями относительно закупок новых видов семян.

"На сегодняшний день уточняется спрос фермеров на те или иные сорта картофеля и в зависимости от результатов этого анализа и переговоров, точно будем знать об объемах закупок семян из России", - сказали в Фонде.

Отметим, что Государственный семенной фонд (ГСФ) был создан при министерстве сельского хозяйства Азербайджана по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за возросшей потребности страны в новых высокоурожайных и засухоустойчивых видах семян и в целом для укрепления продовольственной безопасности Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)