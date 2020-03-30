В Грузии не будет проблем с поставкой хлеба

БАКУ/Trend/ - У населения Грузии не возникнет проблем с поставкой хлеба, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Давиташвили и первый заместитель министра - Георгий Ханишвили посетили две крупные компании по производству хлеба – Puri (Ipkli digomi) и Ipkli, где на месте ознакомились с производственными мощностями и получили информацию о существующих запасах.

«В нынешней сложной ситуации одним из важнейших вопросов для населения является бесперебойное функционирование хлебопекарной промышленности, а также поддержание цен на хлеб. В этом направлении мы осуществляем постоянный мониторинг. На сегодняшний день запасов более чем достаточно, процесс производства протекает бесперебойно. У населения не возникнет проблем с поставкой хлеба», - отметил Давиташвили.

Как сообщается, компании по производству хлеба работают 24 часа в сутки, и поставляют свою продукцию по всей Грузии.

Компания Puri ежедневно производит 120 000 батонов хлеба (14 видов). На предприятии работают около 300 человек.

Компания Ipkli производит 180 000 штук батонов в день (37 видов). В компании заняты около 450 человек.

Обе компании оснащены оборудованием европейского производства. На производствах соблюдаются все рекомендации Национального центра по контролю над заболеваниями и санитарно-гигиенические нормы.

(Автор: Тамилла Мамедова.)