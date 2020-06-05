Toshiba и Hitachi присоединятся к производству экспресс-тестов на коронавирус

Японские корпорации Toshiba и Hitachi намерены присоединиться к производству наборов для экспресс-тестирования, способных выявить у пациента антигены нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство Kyodo.

По его данным, для этой цели Toshiba предоставит предприятие своей дочерней компании в префектуре Хоккайдо, а Hitachi наладит на нем производственную линию. Ожидается, что выпуск экспресс-тестов на этом заводе начнется в декабре текущего года. При этом его производственная мощность совместно с уже работающим предприятием в префектуре Ямагути позволит повысить объемы выпуска этих наборов до 400 тыс. единиц.

Набор для тестирования, разработанный японской компанией Fujirebio, позволяет за 15 минут обнаружить в организме антигены коронавируса, против которых иммунная система заразившегося вырабатывает антитела. Подобное исследование можно проводить прямо в больницах, в то время как для распространенных в Японии ПЦР-тестов на выявление РНК вируса, занимающих несколько часов, необходимы лабораторные условия. Однако новые тесты уступают в точности ПЦР-аналогам, поэтому японские власти намерены по возможности совмещать их использование.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,7 тыс., умерли более 920 человек. Свыше 15,5 тыс. выздоровели.