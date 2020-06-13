В Азербайджане собрали полмиллиона тонн зерна

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане сбор зерновых культур завершился на 16,7 процента, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Так, по состоянию на 12 июня с площади в 169,1 тысячи гектаров собрали 514,25 тысячи тонн продукции. В частности, был проведен сбор ячменя (161,54 тысячи гектаров) и пшеницы (7,56 гектара).

Средняя урожайность по ячменю составляет 30,3 центнера на гектар, по пшенице - 33,2 центнера на гектар. В настоящее время в 36 районах, в основном в Аранской области и частично в Аранской части предгорных районов, продолжается сбор зерновых культур.

Самая высокая урожайность ячменя зафиксирована на территории Агдамского, Агджабединского, Агсуинского, Гаджигабульского, Имишлинского, Гахского, Саатлинского, Сальянского, Сабирабадского и Самухского районов, в которых урожайность превышает 33 центнера на гектар.

В процессе сбора участвуют 1 398 комбайнов, из которых 552 - комбайны, находящиеся на балансе районных подразделений ОАО "Агролизинг". Кроме того, лизинговой компанией было поставлено 166 комбайнов Аранской зоны в горные районы. В процессе сбора также задействовано 707 комбайнов, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Комбайнами "Агролизинг" собрано зерна с 66,8 тысячи гектаров, комбайнами юридических и физических лиц – 102,3 тысячи гектаров.

Всего в процессе сбора планируется задействовать более 1700 комбайнов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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