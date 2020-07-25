Anglo Asian Mining приобретет до 55 процентов акций проекта в Ирландии

БАКУ/Trend/ - Anglo Asian Mining PLC, производитель золота, меди и серебра, входящий в список AIM, сосредоточенный в Азербайджане заключил необязывающее Соглашение об основных условиях (HoT) с Conroy Gold и Natural Resources PLC (Conroy Gold) для предлагаемого совместного предприятия, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Согласно информации, Anglo Asian приобретет через совместное предприятие до 55 процентов акций в проекте Longford Down Massif gold в Ирландии, который в настоящее время полностью принадлежит Conroy Gold, в обмен на обязательство покрыть определенные расходы.

"Anglo Asian также получила правомочия на приобретение 325 000 обыкновенных акций Conroy Gold, которые могут быть немедленно исполнены. Anglo Asian получит дополнительные правомочия на приобретение 1 625 000 обыкновенных акций Conroy Gold после завершения соглашения о совместном предприятии. Дополнительные правомочия станут исполняемыми на определенных этапах, поскольку Anglo Asian инвестирует средства в совместное предприятие. В общей сложности 1 950 000 правомочий составляют 7,44 процента от текущего выпущенного акционерного капитала Conroy Gold", - говорится в сообщении компании.

Anglo Asian Mining осуществляет разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся правительством.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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