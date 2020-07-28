Французская компания SUEZ заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном

БАКУ/Trend/ - SUEZ рассматривает Узбекистан как одно из приоритетных направлений для расширения своей международной деятельности, сообщил Trend в интервью представитель компании SUEZ.

По словам представителя, стратегия SUEZ основывается на международный рост, особенно на новых географических рынках, как это происходит в Средней Азии.

"SUEZ сознает проблемы, с которыми сталкиваются страны этого региона при согласовании экономического и промышленного развития, качества жизни населения с экологическими проблемами". Группа уверена в коммерческих возможностях этого динамично развивающегося региона для нашей деятельности, особенно в области водоснабжения". Наша цель - сделать Узбекистан отправной точкой для развития нашего бизнеса в этом конкретном регионе, который привлекает соглашения о финансировании сотрудничества в целях развития. SUEZ открыла свои офисы в Ташкенте и Самарканде и намерена создать в республике региональный центр с целью расширения своей деятельности в Центральной Азии", - отметил представитель.

По словам представителя, начало сотрудничеству SUEZ с узбекскими властями положил визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Париж в октябре 2018 года.

"По этому случаю глава узбекского государства лично обратился к компании SUEZ, как к одному из мировых лидеров в своей области, с просьбой оказать содействие стране в модернизации ее водной инфраструктуры и услуг с конкретными предложениями, инновационными решениями и новыми бизнес-моделями", - заявил представитель французской компании.

Как он отметил, это стратегическое партнерство было подтверждено в ходе недавней видеоконференции, состоявшейся 8 мая 2020 года, между вице-премьером Узбекистана Сардором Умурзаковым и министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром.

"Сегодня мы гордимся тем, что можем позиционировать себя в качестве ключевого стратегического партнера узбекских государственных и институциональных местных органов власти для таких крупных городов, как динамично развивающаяся столица страны Ташкент и легендарный Самарканд, поддерживая оба этих города в деле модернизации и оптимизации услуг по управлению водными ресурсами и сточными водами. Наши решения охватывают анализ и диагностику сетей водоснабжения и водоотведения, а также реализацию оперативных, цифровых и технических решений по оптимизации работы сетей (обнаружение и уменьшение утечек, интеллектуальный учет, работа с клиентами и т.д.). Реализация этих социально значимых проектов должна внести значительный вклад в развитие экономики региона и повышение профессионального уровня местных компаний", - заявил представитель французской компании SUEZ.

По словам представителя, принцип компании строится на тесном сотрудничестве с узбекскими компаниями посредством регулярных тренингов и передачи передовых ноу-хау.

SUEZ (ранее Suez Environnement) - французская компания, которая работает в основном в сфере водного хозяйства и обращения с отходами. SUEZ является частным поставщиком воды номер один во всем мире.

Активно работая на пяти континентах, SUEZ и ее 90 000 сотрудников стремятся сохранить природный капитал окружающей среды: воду, почву и воздух. С конца 19 века компания SUEZ накопила опыт и знания, направленные на то, чтобы помочь людям постоянно улучшать качество жизни, защищая их здоровье и поддерживая экономический рост.

SUEZ предоставляет санитарно-гигиенические услуги 64 миллионам человек и производит 7,1 миллиарда кубометров питьевой воды. SUEZ также вносит свой вклад в экономический рост, ежегодно прямо или косвенно создавая более 200 000 рабочих мест, и предоставляя новые ресурсы - 4,2 миллиона тонн вторичного сырья. К 2030 году Группа стремится найти 100-процентные устойчивые решения, оказывающие положительное влияние на нашу окружающую среду, здоровье и климат. Общий доход SUEZ в 2019 году составил 18 миллиардов евро.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini