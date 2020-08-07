Министерство: В Грузии ожидается богатый урожай картофеля в 2020 году

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Грузия собрала хороший урожай картофеля, особенно в регионе Квемо Картли, сказали Trend в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"Ожидается, что урожай картофеля по всей стране достигнет 200 -220 тысяч тонн, из которых 35 тысяч тонн будет собрано в регионе Квемо Картли, который является основным производителем картофеля в Грузии", - сказали в министерстве.

По данным министерства, фермеры могут собирать, доставлять и продавать свою продукцию без каких-либо перерывов.

"В муниципалитете Болниси был открыт распределительный центр для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта картофеля в условиях новой пандемии", - сказали в министерстве.

Как отметили в министерстве, водители грузовиков получат все необходимые документы для облегчения продажи продукции по принципу "единого окна" в пункте распределения.

Между тем, производство картофеля в Грузии в 2019 году сократилось на 12,2 процента по сравнению с 2018 годом. Грузия произвела 186,5 тысячи тонн картофеля в 2015 году, 249 тысяч тонн в 2016 году, 180,1 тысячи тонн в 2017 году, 237,5 тысячи тонн в 2018 году и 208,6 тысячи тонн в 2019 году.

В годовом исчислении средняя урожайность картофеля в 2019 году снизилась на 7,2 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова.Редактор: Ровшан Гусейнов)