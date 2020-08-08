Казахстану следует уделить внимание поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва

Бизнес 8 августа 2020 08:44 (UTC+04:00)
Казахстану следует уделить внимание поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва

БАКУ /Trend/ - В Казахстане необходимо уделить особое внимание поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва чистой питьевой воды, сказал Trend Председатель правления АО Национальная Геологоразведочная Компания Казахстана "Казгеология" Анвар Боранбаев.

Как отметил Боранбаев, согласно недавним оценкам UNCTAD (Конференция Организации Объединённых Наций по торговле и развитию), глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году окажутся под серьезным влиянием всемирного экономического кризиса, вызванного продолжающейся пандемией COVID-19.

"Ожидается, что мировой объем ПИИ резко сократится до уровня ниже одного триллиона долларов по результатам 2020 года. Вместе с тем, кризис может стать катализатором процесса структурной трансформации международного производства в наступающем десятилетии с возможностью для повышения устойчивости. Тесное международное сотрудничество будет иметь решающее значение, а устойчивое развитие будет зависеть от глобальной политической обстановки, способствующей трансграничным инвестициям", - сказал Боранбаев.

Он отметил, что по данным экспертов в период до 2035 года сохранит свою актуальность ряд сложившихся тенденций потребления минерально-сырьевых ресурсов.

Так, потребности мировой экономики в энергоресурсах, черных, цветных, благородных, редких металлах, неметаллических полезных ископаемых, подземных питьевых и технических водах в абсолютном выражении будут увеличиваться. Соответственно, сохранится и необходимость воспроизводства минерально-сырьевой базы, являющейся источником сырьевых ресурсов для нужд мировой экономики.

"По нашему мнению, особое внимание необходимо уделить поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва чистой питьевой воды. Вода источник жизни. К середине этого столетия многие страны будут вынуждены импортировать воду", - сказал он.

Так, отметил Боранбаев, по данным ВОЗ, дефицит воды уже затрагивает четырех из каждых 10 человек.

"Наличие минеральных ресурсов в недрах останется одним из важнейших конкурентных преимуществ казахстанской экономики, определяющим место и роль страны на международной арене. Использование минерального сырья сохранит важнейшее значение в формировании валового внутреннего продукта, госбюджета и государственных резервных фондов", - сказал Боранбаев.

Он отметил, что несмотря на то, что доля экспорта нефти и природного газа в доходах страны будет снижаться, значение минерального сырья для Казахстана, как и других нефтедобывающих странах, не уменьшится.

"С ростом уровня жизни и промышленного производства будет увеличиваться внутреннее потребление топливно-энергетических и других видов минерального сырья. Поэтому краткосрочные планы нашей компании по привлечению отечественных и иностранных инвестиций в геологоразведку остаются прежними", - подытожил Боранбаев.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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