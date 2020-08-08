Выросла доля Чехии в импорте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года долевое участие Чехии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,31 до 0,46 процента от совокупного объема, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Импорт продукции из Чехии в Азербайджан увеличился на 7,5 процента, составив 21,566 миллиона долларов США.

В январе-июне 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Чехию сократился вдвое относительно аналогичного периода 2019 года

По данным комитета, экспорт азербайджанской продукции в Чехию за первые шесть месяцев текущего года составил 163,439 миллиона долларов США, в то время как годом раньше - 331,908 миллиона долларов США. Долевое участие Чехии в общем экспорте Азербайджана уменьшилось с 3,33 до 2,13 процента от совокупного объема.

В январе - июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов США, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении уменьшилось на 10 процентов и осталось отрицательным, составив 2,69 миллиарда долларов США.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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