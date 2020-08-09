В Азербайджане к концу 2020 года будут определены реальные пользователи аграрных субсидий

БАКУ/Trend/ - Посредством Информационной системы "Электронное сельское хозяйство" (EKTIS) в Азербайджане к концу года определятся реальные пользователи аграрных субсидий, а также лучшие фермеры путем получения статистики покупок у поставщиков.

Об этом сообщили Trend в Агентстве по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

По словам источника, поставщики вводят в EKTIS информацию о товарах на складах и продажах.

"Система помогает им отслеживать складские остатки и иные данные. Новая система также позволяет нам идентифицировать тех, кто использует субсидии. После анализа этой информации будет принято решение о том, будет ли сохранена оставшаяся безналичная часть сумм на банковских картах фермеров", - сообщили в агентстве.

В агентстве подчеркнули, что фермерам Азербайджана по состоянию на шестое июля выплачены субсидии в размере 241 миллиона манатов.

Согласно данным, новый механизм субсидирования, вступивший в силу в 2020 году, привел к значительной либерализации рынка удобрений. В информационной системе "Электронное сельское хозяйство" зарегистрировано около 505 245 фермеров.

"Всего на сегодняшний день 388 407 фермерам выплачен 241 миллион манатов. Из них 334,6 тысячи фермерам выплачены субсидии за осенние посевы, 34,8 тысячи фермеров – субсидии за весенние посевы", - отметили в агентстве.

"В общей сумме за осенние посевы с февраля по май 2020 года фермерам было выплачено 164,76 миллиона манатов", - сказали в агентстве.

По словам источника, общая площадь земли, зарегистрированная в EKTIS для получения субсидий на осенние посевы, составила 1 002 828 гектаров.

Отметим, что Государственное агентство по аграрному кредитованию и развитию было создано при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 23 октября 2004 года "О мерах по совершенствованию управления в аграрном секторе", как орган исполнительной власти, обеспечивающий привлечение и использование кредитов для государственной поддержки физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в аграрном секторе.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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