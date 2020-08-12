В Казахстане планируется внедрение современных методов геологоизучения недр

БАКУ /Trend/ - В Казахстане планируется применить методы дистанционного зондирования Земли с целью внедрения современных методов геологического изучения недр, сказал Trend Председатель правления АО Национальная Геологоразведочная Компания Казахстана "Казгеология" Анвар Боранбаев.

По его словам, инновации, как в области поиска полезных ископаемых, так и в обработке данных, значительно облегчают и ускоряют работу геологов.

"Применение новых эффективных методов геологоразведки это реальный шаг к сокращению геологических, а значит и финансовых рисков инвесторов. Вся методология геологоразведки направлена на главное - с каждым разведочным этапом максимально снижать риски, связанные с поисками", - сказал Боранбаев.

Так, отметил Боранбаев, с внедрением космических методов ДЗЗ и аэрогеофизики значительно сократилось общее время и стоимость на поиск и разведку недр.

"Выбраковывая со спутников или вертолетов на самом первом этапе (региональном, когда изучаются огромные по площади территории в 5-10 тысяч квадратных километров и более) не перспективные участки, наземная разведка получает уже только те участки, где прослеживаются зоны минерализации или нефтеносные структуры. Таким образом, постановка наземных методов производится не по всей лицензионной площади, а только внутри выявленных перспективных участков. Вместо проведения, к примеру, сейсморазведки 2D на площади в тысячу квадратных километров, ее можно делать на 50-100 квадратных километров, что соответственно существенно сокращает финансовые затраты", - объяснил Боранбаев.

В этой связи, сказал он, в проекте новой "Государственной программы геологической разведки Казахстана на 2021 – 2025 годы" с целью внедрения современных методов геологического изучения недр планируется применить методы дистанционного зондирования Земли, геохимического картирования методом подвижных форм, аэрогеофизические методы, аэромагнитной и аэрогаммаспектрометрической съемок.

"Эти методы будут применяться как в виде опережающих методов исследований, так и в качестве самостоятельных поисковых методов", - отметил он.

Комментируя внедрение цифровых технологий в сфере геологоразведки, Боранбаев также отметил, что в Казахстане в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" реализуются проекты "Цифровой рудник", "Национальный банк данных минеральных ресурсов", внедряются элементы "ИИ" (искусственного интеллекта) для выявления перспективных нефтеносных структур, урансодержащих провинций и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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