Министерство: Экспортные рынки грузинской продукции ежегодно увеличиваются

БАКУ/Trend/ - Экспортные рынки грузинской продукции с каждым годом увеличиваются, сообщили Trend в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"Грузинские фермеры прилагают усилия для внедрения международных стандартов и современных технологий при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции на своих фермах, что позволит им экспортировать более значительные объемы продукции на европейский рынок", - сказали в министерстве.

Как отметили в министерстве, по данным на 30 июня 2020 года, грузинские фрукты и овощи экспортируются в 20 стран Евросоюза, в основном в Германию, Италию, Нидерланды, Чехию, Испанию, Польшу, Францию ​​и Литву.

Между тем, до вступления в силу Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) в июле 2016 года экспорт произведенных в Грузии товаров на рынок ЕС составлял 65 процентов от общего объема экспорта страны, а после заключения соглашения - 89 процентов.

За последние пять лет наблюдается значительный рост экспорта вина (+56 процентов) и минеральной воды (+39 процентов) из Грузии в Европейский Союз.

В 2019 году в ЕС было экспортировано фундука на сумму 4,6 миллиона долларов, тогда как в 2014 году этот показатель был равен 56 тысячам долларов.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Ровшан Гусейнов)