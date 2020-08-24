Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана проведёт выездной приём документов для регистрации новых квартир

БАКУ/Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов в рамках кампании «Зарегистрируй имущество и стань его владельцем» для квартир в новых многоквартирных домах, допущенных к эксплуатации.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана, мероприятие состоится 26 августа по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Шихали Гурбанова 23A, и 28 августа - по адресу: г. Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханова, ул. Я. Алиева , 2595.

Оформление документа (выписки), подтверждающего право собственности граждан на квартиры, производится в течение 15 рабочих дней.

Отметим, выездной прием документов, восстановленный 24 июля, уже был осуществлен по десяти адресам.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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