В Азербайджане зафиксирован рост страхования жизни
Лента новостей
Сопредседатели и члены Международного центра Низами поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Губернатор Астраханской области РФ поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения
Глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Школы с массовым заражением коронавирусом перейдут на дистанционное обучение - минобразования Азербайджана
Итальянские муниципалитеты приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина
По случаю 70-летнего юбилея ректора МГИМО Анатолия Торкунова на телеканалах Россия-24 и Россия-1 транслировалось интервью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
Международные и межкультурные инициативы Мехрибан Алиевой оказали важное влияние на глобальное развитие - экс-президент Хорватии
Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США (ФОТО/ВИДЕО)
«Лаборатория Касперского» запускает программу сотрудничества с промышленными исследовательскими лабораториями и университетами