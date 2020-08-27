Россия и Азербайджан обеспечат беспрепятственный грузопоток

БАКУ/Trend/ - Ключевая задача Торгового представительства России в Азербайджане на 2020 год совместно с российскими и азербайджанскими органами власти - это обеспечить беспрепятственное движение товаров между двумя странами, поддержать товаропроизводителей и экспортеров в это непростое время.

Об этом сообщил Trend торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, с самого начала ограничительных мер, введенных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, Торговое представительство России в Азербайджане подключилось к решению различных вопросов, возникавших у экспортеров и импортеров двух стран по особенностям ведения бизнеса в период карантина.

"Свою работу мы осуществляем под руководством Посольства России в Азербайджане и оперативного штаба по координации работы и выработке стратегических подходов к продвижению российской продукции на внешние рынки под руководством Министра промышленности и торговли РФ Мантурова",- заявил он.

Как отметил Мирсаяпов, сотрудники Торгового представительства и представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) ежедневно обрабатывают заявки от российских предприятий, общественных объединений, региональных властей по возможностям поставок российской продукции в Азербайджан.

"Каждую неделю при поддержке Минпромторга России и Российского экспортного центра мы проводим онлайн-консультации для региональных центров поддержки экспорта и отдельных экспортеров.Наша деятельность не была бы такой эффективной без поддержки и конструктивного диалога с азербайджанскими коллегами",- подчеркнул представитель.

Касаясь темы поддержки государственных ведомств, Мирсаяпов отметил, что в данный период организация оперативно взаимодействовала с Министерством экономики Азербайджана, Государственным таможенным комитета Азербайджана, Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

"Совместно с моим визави в Москве – Торговым представителем Азербайджана в России Русланом Алиевым – мы провели серию консультаций и круглых столов онлайн по наиболее важным направлениям двустороннего сотрудничества (фармацевтика, логистика, агропромышленный комплекс, интернет-торговля) с привлечением заинтересованных предпринимателей Азербайджана и России",- также отметил представитель.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva