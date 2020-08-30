В Грузии уже переработано до 740 тонн винограда

По состоянию на 30 августа в рамках «Ртвели 2020» переработано до 740 тонн различных сортов, в основном раннего винограда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, информирует Национальное агентство вина Грузии.

На данном этапе в координационном штабе по сбору урожая винограда уже зарегистрировано более 100 винодельческих компаний, которые поэтапно подключатся в процесс приёма урожая.

По информации Национального агентства вина, в целях оказания поддержки виноградарской и винодельческой отраслей, пострадавших в результате всемирной пандемии коронавируса, правительство Грузии приняло решение просубсидировать сорта винограда Ркацители и Кахури Мцване. Субсидию получат те винодельческие компании, которые закупят и переработают не менее 1000 тонн винограда этих двух сортов, выращенных в регионе Кахети.