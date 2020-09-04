FAO: В 2020 году в мире ожидается рекордное производство зерновых
Лента новостей
Узбекистан и Австрия готовятся к проведению очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
В Азербайджане снижена плата за использование Государственного реестра обременений движимого имущества
Ольга Лерман играет великую Елену Вяльбе: Я родилась в солнечном Баку, поэтому училась бегать на лыжах с нуля (ФОТО)
Нагиф Хамзаев: Решительная политика Президента Ильхама Алиева обеспечивает защиту наших национальных интересов
Позиция Президента Азербайджана, продемонстрированная на встрече с послом Греции - еще один образец турецко-азербайджанской дружбы и братства - депутат
В Нахчыване охрана здоровья военнослужащих и членов их семей находится в центре внимания (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного колледжа Соединенного Королевства Brooke House
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA (ФОТО)
В Азербайджане приняты меры в отношении 12 исполнительных чиновников, допустивших нарушения в своей деятельности