Доля Чехии в общем импорте Азербайджана увеличилась

БАКУ/Trend/ - В январе-июле 2020 года долевое участие Чехии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,33 до 0,49 процента от совокупного объема, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции Азербайджана и Чехии составили 216,457 миллиона долларов США, что в 2,07 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Чехию за первые семь месяцев текущего года составил 187,3 миллиона долларов США, в то время, как годом ранее – 421,8 миллиона долларов США. Таким образом, Чехия закупила в 2,25 раз меньше продукции из Азербайджана, чем за аналогичный период предшествующего года. Долевое участие Чехии в общем экспорте Азербайджана сократилось с 3,44 до 2,05 процента от совокупного объема.

Импорт чешской продукции в Азербайджан почти на 3,6 процента увеличился в годовом исчислении - с 28,04 до 29,06 миллиона долларов США.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период стало положительным и составило 158,3 миллиона долларов.